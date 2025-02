Trotz Nullnummer! Dortmund fixiert dank Hinspiel-Puffer CL-Aufstieg gegen Sporting

Borussia Dortmund steht trotz einer unspektakulären Heim-Performance gegen Sporting Lissabon im Achtelfinale der Champions League.

Ab ins Achtelfinale! Borussia Dortmund hat das Ticket für die nächste Runde der Champions League gelöst und dabei Sporting Lissabon aus dem Rennen gekickt. Während man in Teil eins des Play-off-Duells noch glänzte, präsentierte man sich Mittwochabend im eigenen Wohnzimmer überwiegend blass. Glücklicherweise hatten Julian Brandt und Co. bereits in der vergangenen Woche mit dem 3:0-Triumph Vorarbeit geleistet. Denn vor der berüchtigten gelben Wand blieb der Tor-Ofen kalt, es gab lediglich ein 0:0.

Doppel-Versuch von Sabitzer

Viel zu sehen gab es in der ersten Halbzeit nicht. Zwar hielten die Hausherren den Ball flach, hatten das Spiel unter Kontrolle, offensiv mangelte es allerdings an nennenswerten Aktionen. Auffallend war hier lediglich ÖFB-Star Marcel Sabitzer, der die zwei besten Chancen der ersten Spielzeit lieferte. Zuletzt stand der 30-Jährige noch wegen seines "lustloses Auftreten" stark in der Kritik.

Mit seinem Power-Schuss in der 27. Minute bewies Sabitzer Gegenteiliges. Stürmer Karim Adeyemi brachte das Leder beim Österreicher an, der aus 16 Metern kraftvoll Richtung Sporting-Tor zielte. Goalie Rui Silva konnte den Versuch gerade noch parieren. Kurz vor der Pause gab es einen weiteren "Sabi-Fernschuss", der allerdings knapp übers Tor drübersegelte (45.). Mit einem 0:0 ging's also in die Kabine.

Abseits-Enttäuschung für Kapitän Can

Egal wie sehr es die Elf von Coach Niko Kovac auch versuchte, der Ball wollte einfach nicht im Netz des Gegners landen. Dann gab es einen Moment der Hoffnung: Adeyemi stürmte mit dem Leder in den portugiesischen Strafraum, kam allerdings durch Keeper Silva zu Fall - Elfmeter! CL-Topscorer der aktuellen Saison (10 Treffer), Serhou Guirassy, versuchte sich am BVB-Führungstreffer, scheiterte dabei an Silva (58.). Die Partie blieb weiterhin torlos.

Gefährlich kam den Portugiesen auch Mittelfeldmann Gio Reyna. In der 69. Minute eingewechselt gelang dem US-Amerikaner eine Minute später schon fast das 1:0. Sein Abschluss schaffte es allerdings lediglich an den Pfosten. Dem Ziel näher kam kurz darauf Kapitän Emre Can (73.). Per Kopf manövrierte dieser den Ball zwar ins Sporting-Tor, die Freude über den vermeintlichen Treffer hielt jedoch nur kurz an. Can stand im Abseits, die Partie blieb weiterhin eine Nullnummer. Letztendlich verließen die beiden Mannschaften den Platz so wie sie ihn betreten hatten - mit einem 0:0.