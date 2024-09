Favoritensiege! Bayern, Real & Liverpool glänzen zum Auftakt der Königsklasse

Die Favoriten haben ihre Ambitionen in der Champions League eindrucksvoll unter Beweis gestellt! So fegt Bayern München Dinamo Zagreb mit 9:2 vom Platz, Titelverteidiger Real Madrid schlägt Stuttgart mit 3:1, und Liverpool sorgt mit einem souveränen 3:1 über AC Milan für klare Verhältnisse.

Die Königsklassen-Torflut setzte sich auch bei den „Primetime-Spielen“ fort. Besonders die Bayern machten mit einem spektakulären 9:2 gegen Dinamo Zagreb deutlich, wohin die Reise mit Neo-Coach Vincent Kompany gehen soll: zum „Finale dahoam“ am 31. Mai 2025 in München. Der deutsche Rekordmeister feierte damit zum 21. Mal einen Sieg im CL-Auftakt.

»King Quattrick« schreibt Geschichte

Harry Kane, genannt „King Quattrick“, erzielte mit den Treffern 31, 32, 33 und 34 (19./E, 57., 73./E, 78./E) vier Tore und krönte sich damit zu Englands erfolgreichstem Champions-League-Torschützen aller Zeiten. Die restlichen FCB-Torschützen noch einmal zum Mitschreiben: Raphaël Guerreiro (33.), Michael Olise (38.), Michael Olise (61.), Leroy Sané (85.), Leon Goretzka (92.).

Ex-Bulle bringt Reds-Sieg

In Mailand gelang den Italienern bei der Neuauflage der Finalspiele von 2005 und 2007 ein Traumstart. Christian Pulisic traf in der dritten Minute wuchtig ins lange Eck, doch die Liverpool-Innenverteidiger drehten jeweils per Kopf das Spiel. Erst war Ibrahima Konate nach einem Freistoß erfolgreich (23.), dann Virgil van Dijk nach einer Ecke (41.). Davor hatte Mohamed Salah zweimal die Latte für die überlegenen Gäste getroffen. In der zweiten Hälfte gelang dem Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (67.) die Entscheidung für die "Reds".

Rüdiger & Endrick retten Real

Nicht ganz in der Spur war Titelverteidiger Real Madrid beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart. Erst 23 Sekunden nach der Pause erlöste Kylian Mbappé die Königlichen mit dem Führungstreffer. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Undav (68.) sicherten ausgerechnet Ex-VfB-Spieler Antonio Rüdiger (83.) und Wunderkind Endrick (90. + 5) Trainer Carlo Ancelotti am Ende doch noch den Auftaktsieg.