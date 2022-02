Heute bebt die Red Bull-Arena

Die 29.250 Tickets waren in Rekordzeit weg – heute steigt Fan-Party in Bullen-Arena.

Der Tag ist gekommen, für die Bullen steht das Spiel des Jahres an. Zum allerersten Mal bestreiten Andreas Ulmer & Co. heute ein Achtel­finale in der Champions League. Und dann gleich gegen einen echten Giganten des Weltfußballs: Im Hinspiel ist der große FC Bayern zu Gast.

Nicht nur auf sportlicher Ebene ist alles für ein Spektakel der Superlative angerichtet. Gerade rechtzeitig vor dem Super-Hit wurden vor wenigen Tagen die Corona-Bestimmungen gelockert bzw. die Kapazitätsbeschränkungen für Outdoor-Sportveranstaltungen aufgehoben.

Heißt: Das Salzburger Stadion wird trotz weiterhin geltender 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einmal so richtig beben. Das Match ist ausverkauft, 29.520 Zuschauer werden die Bullen nach vorne peitschen.

Abgesetzt wurden die Tickets in Rekordzeit. Am Mittwoch startete der Vorverkauf, am Samstagabend war dann bereits Schluss. „Wir freuen uns, dass wir vor ausverkauftem Haus in dieses Achtelfinale gehen können. Das hat sich unsere Mannschaft verdient und es wird sicher ein denkwürdiger Abend für uns alle“, kann es RBS-Geschäftsführer Stephan Reiter kaum erwarten.

"Wettbewerbsvorteil & wirtschaftlicher Vorteil"

Somit ist den Bullen echter Heimvorteil garantiert. Reiter ist überzeugt: „Es ist natürlich ein richtiger Wettbewerbsvorteil für unsere Mannschaft – und auch ein wirtschaftlicher Vorteil für den Verein.“ Reiter blickt voller Vorfreude in dieses „Achtelfinale, das nicht jeden Tag stattfindet“: „Es wird eine fantastische Stimmung werden“, so der 50-Jährige.