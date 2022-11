Ich traue den Bullen jetzt alles zu

oe24-Kolumnist Frenkie Schinkels spricht über Salzburgs Chancen gegen den AC Milan.

Wenn Salzburg, wie im Vorjahr, in das Achtelfinale der Champions League einzieht, dann wäre das sensationell. Das kleine Österreich hat immer nur im Wintersport für Furore sorgen können. Salzburg hat uns auch im Fußball auf die Landkarte gebracht. So wie sich die Bullen bisher präsentiert haben, traue ich ihnen alles zu – auch die Sensation in Mailand. Die Truppe von Trainer Matthias

Jaissle ist jung, hungrig und fokussiert. Sie muss sich heute einfach auf die eigenen Stärken konzentrieren, Milan mit dem schnellen Pressing zur Verzweiflung bringen. Der Druck liegt sowieso bei den Italienern.

Mateschitz und Fans als Extra-Motivation

Die tragische Geschichte um Didi Mateschitz sollte noch einmal eine Extra-Motivation für die Bullen sein. Ohne ihn gäbe es dieses Endspiel nicht. Auch die 4.000 Fans, die mit nach Mailand reisen, werden Auftrieb geben. So einen Ansturm ist man normalerweise nur von Rapid gewohnt. Vor der Saison hätte ich Salzburg nicht zugetraut, dass man in dieser Gruppe mit Milan und Chelsea aufsteigen kann. Heute können sich die Bullen für ihre starke Gruppenphase belohnen.