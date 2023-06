Lange war die Frau an der Seite von Manchester-City-Bomber Erling Haaland ein gut gehütetes Geheimnis. Doch beim Finale der Champions League war die 19-Jährige auf der Tribüne, um ihrem Herzblatt die Daumen zu drücken.

In einem der wichtigsten Spiele in der Karriere eines Fußballers dürfen neben tausenden Fans natürlich auch die Frauen und Freundinnen der Kicker nicht im Stadion fehlen. So dauerte es nicht lange, bis auch die Partnerin von Erling Haaland im Stadion entdeckt wurde: Isabel Haugseng Johansen. Sie nahm im Atatürk-Olympiastadion neben Haalands Vater Alf-Inge und dem Rest der Familie Platz. Standesgemäß trug sie ein Trikot von Manchester City.

Der Stürmer und die 19-Jährige kennen sich seit Jahren, beide wuchsen in Byrne im Süden von Norwegen auf. Außerdem schnürten beide in der Jugend für den örtlichen Verein Bryne FK die Fußballschuhe.

Gemeinsamer Strand-Urlaub in Spanien

Seit etwa einem Jahr sollen die beiden bereits ein Paar sein. Bereits im November machten sie gemeinsam Urlaub in Marbella – dort besitzt Haaland ein Anwesen. Zuletzt zeigten sie sich auch gemeinsam auf der Meisterfeier von ManCity.

"Es scheint ziemlich ernst zu sein. Isabel ist in Bryne sehr bekannt für ihre Schönheit. Sie haben sich schon immer gekannt", verriet ein Insider dem britischen Boulevard-Blatt "The Sun". Offiziell haben die beiden ihre Beziehung bisher nicht bestätigt. Doch Isabels Teilnahme am Finale neben Haalands Familie scheint ein eindeutiges Zeichen zu sein.