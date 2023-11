Manchester City ohne Tormaschine Erling Haaland?

Titelverteidiger Manchester City greift drei Tage nach der 6:1-Gala gegen Bournemouth nach dem Champions-League-Achtelfinale. Das heiß begehrte Ticket kann die Truppe von Star-Trainer Pep Guardiola bereits am Dienstag (21 Uhr/ live auf Sky) im Rückspiel gegen Young Boys Bern fixieren.

Der Triple-Sieger peilt gegen Bern Pflichtspielsieg Nummer fünf in Folge an (ab 20.30 Uhr, live im Spor24-Liveticker). Gegen den Schweizer Meister hatte die Truppe von Coach Pep Guardiola auswärts 3:1 gewonnen, ein 3:0-Derbysieg bei United und ein 6:1 gegen Bournemouth am Samstag besserte das Selbstvertrauen seither weiter auf. Nur der Fitness-Zustand von Torjäger Erling Haaland trübt noch ein wenig die Vorfreude.

Pep gibt Haaland-Update

Der Ex-Salzbuger musste gegen Bournemouth zur Halbzeit verletzt raus. „Er hat sich den Knöchel verstaucht. Hoffentlich ist das kein großes Problem. Wir wollten bei ihm kein Risiko eingehen. Am Dienstag oder am Sonntag sollte er aber wieder zurück sein“, verriet Guardiola. Einen Tag später kann der 52-Jährige aber schon wieder leicht aufatmen. "Ich habe mit dem Arzt und ihm gesprochen. Gestern sagte er, er fühle sich viel besser, aber ich weiß es nicht. Heute werde ich auf den Arzt hören. Wenn er sagt, dass er keine Schmerzen hat, werde ich in Betracht ziehen, ihn spielen zu lassen. Wir haben noch viele Tage Zeit, um uns zu erholen."

Fakt ist ein Ausfall des Wikingers wäre sehr bitter für die Citizens. Traf der 23-Jährige beim 3:1-Sieg in Bern vor zwei Wochen gleich doppelt. Immerhin: Für den Sturm steht den Skyblues mit Jeremy Doku ein starker Ersatz parat. Der 21-Jährige Neuzugang stellte erst am Wochenende mit vier Assists und dem 1:0-Treffer unter Beweis, warum ihn Manchester City im Sommer für 60 Millionen Euro Ablöse vom französischen Klub Stade Rennes holte.

Young Boys & Roter Stern unter Druck

Die Schweizer stehen mit nur einem Punkt wie auch Roter Stern Belgrad mit dem Rücken zur Wand. Die Serben mit Abwehrchef Aleksandar Dragovic nehmen gegen RB Leipzig (6) den ersten Sieg ins Visier. Die Deutschen könnten mit einem Sieg - wie dem 3:1 im Hinspiel - samt Schützenhilfe von ManCity ebenfalls schon in die nächste Runde einziehen. Positive Schlagzeilen wären nach dem Cup-Aus gegen Wolfsburg und dem Liga-0:2 in Mainz auch nötig. Xaver Schlager und Christoph Baumgartner dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen, Nicolas Seiwald möchte auch seinen Beitrag auf dem Feld leisten.