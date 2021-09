Messi schießt PSG mit Debüt-Tor zum Sieg

PSG siegt im Top-Hit gegen Man City mit 2:0 - Dortmund fährt gegen Lissabon einen 1:0-Heimsieg ein - Leipzig müht sich mit 1:1-Remis gegen Brügge.

Am zweiten Spieltag der Gruppe A in der Champions League siegt Paris Saint-Germain gegen den englischen Meister Manchester City auch durch das erste Tor von Lionel Messi im PSG-Trikot mit 2:0. Damit nehmen die Franzosen Revanche für die Niederlage im Halbfinale der vergangenen Saison in der Königsklasse.

Der Führungstreffer durch Gueye fällt schon in der achten Minute: Ein Angriff von der rechten Seite wird von Mbappe in den Strafraum verlagert, Neymar haut am Ball vorbei, Gueye schweißt das Spielgerät daraufhin im rechten Kreuzeck ein - keine Chance für Ederson im Tor von Manchester City.

Messi bringt die Entscheidung

Die beste Chance der Gäste vergibt Bernardo Silva in der 28. Minute. Nachdem ein Sterling-Kopfball von der Latte zurück ins Spielfeld fällt, feuert Silva das Spielgerät aus ungefähr zwei Metern über das verwaiste Tor. In der zweiten Halbzeit zieht sich PSG zurück und verlagert sich hauptsächlich auf die Defensive. In der 74. Minute kommt dann aber endlich der Moment, auf den die Fans von Paris-Saint Germain sehnsüchtigst gewartet haben: Mbappe legt im Strafraum auf Lionel Messi ab, mit seinem ersten Tor für die Franzosen sorgt der Argentinier für die Entscheidung (74.).