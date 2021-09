Messi startet mit PSG Titel-Mission

Paris Saint-Germain steht am Mittwoch (ab 21 Uhr) vor einem Pflichtsieg bei Club Brügge in der Champions League.

Am Wochenende in der Liga musste Paris Saint-Germain noch auf Lionel Messi verzichten, am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) soll der Superstar aber wieder auf dem Platz stehen. „Seit seiner Ankunft hat er sich sehr schnell angepasst und er trainiert sehr gut. Er versucht, so schnell wie möglich sein höchstes Niveau zu erreichen“, lobt Trainer Mauricio Pochettino seinen Schützling.

Der Druck auf ihn ist nach den Neuverpflichtungen im Sommer riesengroß. Ein Sieg zum Auftakt bei Club Brügge ist deshalb schon Pflicht.

Im Parallelspiel steigt ­unterdessen das Spitzenspiel der Gruppe A: Manchester City empfängt RB Leipzig. Auf die Bullen wartet nach dem 1:4 am Samstag in der Liga gegen die Bayern die nächste schwierige Aufgabe.