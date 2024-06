Mit diesen Aufstellungen geht es ins Finale der Champions League

Mit diesen Aufstellungen wollen sich Borussia Dortmund und Real Madrid am Samstag (21 Uhr, Servus TV) zum Fußballkönig Europas krönen.

Alle Blicke sind am Samstagabend (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) gespannt auf den Fußball Tempel Wembley-Stadion gerichtet. Für (mindestens) 90 Minuten scheint die Zeit still zu stehen, wenn sich im Finale der Champions League entscheidet, wer Platz auf dem Fußball-Thron Europas nehmen darf. Vor 90.000 Fans in schwarzgelb und weiß heizt Musik-Legende Lenny Kravitz die Stimmung auf, bevor es für Real Madrid und Borussia Dortmund auf den Rasen geht.

Courtois zurück im Tor

Obwohl die Spanier die Favoritenrolle inne haben, müssen sie etwas geschwächt in den letzten Kampf ziehen. Mit ÖFB-Kapitän David Alaba (Kreuzbandriss) muss Coach Carlo Ancelotti bereits seit Dezember auf einen wichtigen Spieler verzichten. Nun hat es auch Aurélien Tchouaméni, der sich im Halbfinal-Clash mit Bayern München eine Fußverletzung zugezogen hatte, erwischt - ein weiterer Rückschlag in der Real-Defensive. Im Kader stehen die beiden zur Unterstützung dennoch.

Ebenso bitter: Torwart Andriy Lunin, der Thibaut Courtois erfolgreich während dessen Kreuzbandverletzung vertreten hatte, reist verspätet erst am Samstag mit Fieber nach London. Das hat zur Folge, dass Courtois wieder seinen Platz im Tor der Königlichen einnimmt.

Sabitzer in Startaufstellung

BVB-Coach Edin Terzic setzt im Finale der Champions-League auf die Erfolgs-Elf, die im Halbfinale Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain aus dem Rennen kickte. Mit dabei: ÖFB-Star Marcel Sabitzer.

Real in Favoritenrolle, BVB der Außenseiter

Es ist ein Showdown zwischen Gigant und Außenseiter: Für CL-Rekordmeister Real ist es mittlerweile schon zur Gewohnheit geworden im Finale der Königsklasse zu stehen. In siebzehn Endspielen krönten sich die Madrilenen unglaubliche vierzehn Mal zu Europas Königen. Weniger erfolgreich ist die Champions-League-Geschichte des BVBs. Zwei Endspiele haben die Borussen bis jetzt absolviert. Davon konnte man lediglich 1997 die Trophäe nach Hause bringen.

Das alles entscheidende Spiel bedeutet auch den emotionalen Abschied zweier Klub-Ikonen. Für Marco Reus ist es die letzte Partie in schwarz-gelb (2012-2024), während Toni Kroos ein letztes Mal mit den Madrilenen auf dem Platz steht (2014-2024). In die Startaufstellung hat Reus es allerdings nicht geschafft.