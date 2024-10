Barcelona will den "Bayern-Fluch" beenden

Der FC Barcelona trifft am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) im Champions-League-Heimduell auf den FC Bayern.

Kann der FC Barcelona Mittwochabend (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) den "Bayern-Fluch" brechen? In der jüngsten Vergangenheit endeten Champions-League-Treffen mit dem deutschen Rekordmeister stets mit einer bitteren Enttäuschung für die Katalanen. Das soll sich jetzt allerdings ändern.

Flick & Lewandowski treffen Ex-Arbeitgeber

Das letzte Mal als sich Barca gegen die Münchner durchsetzen konnte ist neun Jahre her. Am 6. Mai 2015 jubelten die Spanier, damals noch mit Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar, über ein 3:0. Was im Laufe der Jahre folgte, waren sechs weitere Bayern-Duelle, allesamt endeten sie gleich: mit einer Pleite.

Vor allem die 8:2-Abreibung im Viertelfinale 2020 bleibt dabei in Erinnerung. Mit Hansi Flick an der Seitenlinie und Robert Lewandowski, der sich an der Partie mit einem Treffer sowie einem Assist beteiligte, im Sturm, hinterließen die Bayern einen schwarzen Fleck in der Blaugrana-Vereinsgeschichte.

© Getty ×

Beide Teams mit Sieg & Pleite in Königsklasse

Mittlerweile stellt Flick seine Trainer-Fähigkeiten bei Barca unter Beweis, während Super-Stürmer Lewandowski ein Tor nach dem anderen für die spanischen Tabellenführer verzeichnen kann. Für das Wiedersehen mit ihrem Ex-Arbeitgeber sind sie bereit: "Wir wissen nicht, wie am Ende das Ergebnis sein wird. Aber wir werden bereits sein", so Flick, der sich zuletzt mit den Rückkehrern Gavi, Fermín López und Dani Olmo über einen Verletzungsboost freuen durfte.

© Getty ×

Sowohl für die Gastgeber (1:2 Monaco, 5:0 Young Boys) als auch die deutschen Gegner (9:2 Dinamo Zagreb; 0:1 Aston Villa) gab es in der CL-Ligaphase bislang eine Niederlage und einen Sieg.