Real Madrid: Schont Tormaschine Bellingham

Nach drei Siegen aus drei Partien können die Königlichen heute (21 Uhr/ live auf Sky) schon mit einem Remis gegen Sporting Braga den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale perfekt machen.

Bislang läuft in der Gruppe C alles nach Plan für Rekordtitelsieger Real Madrid. Die Blancos gewannen alle drei Gruppenspiele und grüßen damit von Platz eins der Tabelle. Zuletzt setzten die Königlichen sich nicht nur beim italienischen Meister Neapel mit 3:2 durch, sondern siegten auch im Hinspiel in Braga mit 2:1. Folgerichtig steht auch beim Rückspiel zwischen Real Madrid und Braga ein Heimsieg der Spanier unter einem guten Stern (ab 20.30 Uhr, live im Sport24-Liveticker).

Schulter-Verletzung ärgert Bellingham

Doch trotz perfekter Ausgangslage bangt der Rekordtitelsieger um Lebensversicherung - Jude Bellingham! Reals Star-Stürmer hatte sich beim 0:0 gegen gegen Rayo Vallecano am Sonntag die Schulter ausgerenkt und musste umgehend untersucht werden. Im gestrigen Abschlusstraining war der 20-Jährige zwar schon wieder mit von der Partie. Trotzdem könnte er im Heim-Rückspiel geschont werden. „Ob er spielen wird, weiß ich nicht. Er hat sich im Training wohl gefühlt, es aber nicht komplett mitgemacht“, bestätigte Real-Coach Carlo Ancelotti.

Sollte sich bei Real Madrid gegen Braga ein Unentschieden ausgehen, würden die Galaktischen schon zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde sicher in der K.-o.-Phase stehen. Mit Blick darauf, dass der spanische Rekordmeister keines seiner letzten acht Champions League-Heimspiele mehr verloren hat (sieben Siege, ein Remis), stehen die Chancen auf einen Dreier ausgesprochen gut.

Sporting Braga will sich beweisen

Der Gegner Sporting Clube de Braga kämpft seit geraumer Zeit darum, in den elitären Kreis der drei portugiesischen Vorzeigeklubs aus FC Porto, Benfica Lissabon und Sporting Lissabon vorstoßen zu können. Weil diese drei Teams zumeist die drei vorderen Plätze unter sich ausmachen, blieb den Arcebispos zumeist nur die Europa League.

Als Dritter der Saison 2022/23 dürfen die Braguistas nun aber zum dritten Mal nach 2010/11 und 2012/13 an der Königsklasse teilnehmen. Bei den letzten beiden Anläufen war stets in der Vorrunde Endstation. Dieses Jahr soll die Reise gerne erstmals ins Achtelfinale gehen. Dafür ist es aber noch ein weiter Weg. Bislang verloren die Nordportugiesen beide Heimspiele gegen Neapel und Real Madrid jeweils mit 1:2, konnten sich aber zumindest auswärts bei Union Berlin mit 3:2 nach 1:2-Pausenrückstand behaupten.