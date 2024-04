Sabitzer mit Dortmund vor unangenehmer Aufgabe gegen Atletico

Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer will in Madrid den Grundstein zum erstmaligen Aufstieg ins Halbfinale seit 2013 legen. Bei Atletico erwartet die Deutschen aber eine unangenehme Aufgabe.

"Denen ist es egal, wie sie spielen. Hauptsache, sie gewinnen", sagte BVB-Stürmer Karim Adeyemi über die Elf von Langzeitcoach Diego Simeone. Nicht nur die gut 70.000 Zuschauer im Estadio Metropolitano könnten für die Spanier am Mittwoch (21.00/live ServusTV & sport24-Liveticker) von Vorteil sein. Wegen des spanischen Cup-Endspiels hatte Atletico ein spielfreies Wochenende.

Terzic erwartet Duell auf Augenhöhe

Mauern will auch Dortmund nicht. Den Fünften der deutschen Bundesliga hätte es bei der Auslosung härter treffen können. Ähnlich wie die Borussia haben auch die "Rojiblancos" in LaLiga als Vierter nichts mehr mit dem Titelrennen zu tun. Dortmund-Trainer Edin Terzic erwartet ein Duell auf Augenhöhe und macht seinen Profis Mut: "Wir fahren dorthin, holen uns ein gutes Ergebnis, um dann sechs Tage später eine fantastische Nacht in Dortmund zu erleben." Sein Gegenüber Simeone sah Parallelen zwischen den beiden Mannschaften. "Sie erleben dieses Jahr eine Saison, die vergleichbar zu unserer ist. Es wird hart."