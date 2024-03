2:0 - Sabitzer zittert sich mit Dortmund ins Viertelfinale

Marcel Sabitzer schaffte am Mittwoch mit Borussia Dortmund den Einzug ins Viertelfinale der Champions League! Die Borussen bezwangen im Signal Iduna Park durch Tore von Sancho (3.) und Reus (90.+5) PSV Eindhoven mit 2:0 (Gesamtscore: 3:1).

Das Ergebnis täuscht - es war eine Zitterpartie bis zum Reus-Treffer in der Nachspielzeit.

Nach 1:1 im Hinspiel beginnt Dortmund (mit starkem Sabitzer) überfallsartig gegen die Holländer. Maatsen scheitert noch an PSV-Goalie Walter Benitez (2.), wenige Stunden später jubeln die Heim-Fans: Brandt zu Sancho, der platziert den Ball via Innenstange im Tor – 1:0 (3.). Der BVB bleibt am Drücker, Julian Brandt und und Donyell Malen scheitern an Benitez (16.). Nach knapp einer halben Stunde nimmt die Terzic-Truppe Druck raus und lässt PSV in die Partie.

Dortmund-Glück bei Stangenschuss

Nach Seitenwechsel hat Dortmund bei einem Stangenschuss von „Joker“ Lozano Glück (53.). BVB-Tormann Kobel entschärft eine Top-Chance von Bakayoko (71.). Die Dortmunder haben mit Ausnahme eines vom VAR wegen Abseits aberkannten Treffers von Niclas Füllkrug (77.) nichts mehr zu bieten und hoffen, sich über die Zeit zu retten.

Den großen Sitzer auf das 1:1 und damit die Verlängerung lässt De Jong aus, der Stürmer schießt aus wenigen Metern drüber. Praktisch im Gegenzug macht der in der 75. eingewechselte Reus nach schwerem Fehler von Pavani den Sack zu (90.+5).

Salzburg schon fast bei Club-WM

Durch das Ausscheiden von Eindhoven kann nur noch Arsenal eine Teilnahme von Red Bull Salzburg an der Club-WM 2025 verhindern. Sollten die "Gunners" die Champions League nicht gewinnen, wäre Österreichs Serienmeister beim Turnier in den USA fix dabei.