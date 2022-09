Salzburg-Fanmarsch zum Stadion ohne Fangesänge

Nach den negativen Schlagzeilen rund um Fanrandale in Frankreich gibt es positive Neuigkeiten aus London. Und für diese sorgen die mitgereisten Fans des FC Red Bull Salzburg.

Der 1,5 Kilometer lange Fußmarsch von der U-Bahn-Station Earls Ground bis zur Stamford Bridge, der Heimstätte des FC Chelsea, wird von den Salzburg Fans ohne Fangesänge absolviert.

Very respectful walk by @RedBullSalzburg supporters and well received by the @ChelseaFC supporters - you did your clubs proud ! #CFC #UEFA #QueenElizabethII pic.twitter.com/rPGw6snP6d