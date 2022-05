Vinicius Junior & Benzema, der Eineinhalb-Mann-Sturm von Real, hat sich doch überraschend durchgesetzt.

Die Millionenstars von Liverpool beherrschten das Spiel nach vorne, im Abschluss hat man es aber vergeigt. David Alaba und der Real-Defensive gebührt Riesenrespekt, sie hatten die Liverpool-Stürmer unter Kontrolle.

Dabei war es lange fad. Und das war leider zu befürchten: zu viel Respekt, der Kampf mit dem Messer zwischen den Zähnen fehlte. Ein schnelles Tor hätte dem Finale gut getan. Mané hatte es am Fuß, da war Courtois zur Stelle. Das Benzema-„Tor“ war klar Abseits. Das hätte der VAR in 20 Sekunden haben müssen.

Ein Wahnsinn, was sich noch abgespielt hat. Eine Schande, dass es die UEFA nicht schafft, Fans unter Kontrolle zu bekommen. Dass Leute mit Fake-Tickets vor den Toren stehen, dass sich Chaoten auch in unserer Zeit noch Zutritt ins Stadion verschaffen können, einfach indem sie über den Zaun kraxeln. Ich bin schockiert dass man so was nicht im Griff hat! Leid tun mir jene Fans, die aber beim ohnehin verspäteten Anpfiff mit ihren echten Karten vor dem Stadion bleiben mussten!