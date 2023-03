Schmidt und Benfica setzen auf Heimstärke

Benfica Lissabon will 2:0-Vorsprung gegen Club Brügge verteidigen.

"Es war sehr wichtig, dass wir einen zweiten Treffer erzielt haben. Wenn man das Hinspiel auswärts gewinnt, ist das ein guter erster Schritt. Es ist jedoch erst Halbzeit in diesem Duell", betont Benfica-Lissabon-Trainer Roger Schmidt. Seine Mannschaft konnte sich im Hinspiel bei Club Brügge mit 2:0 durchsetzen und sich eine sehr gute Ausgangsposition für das heutige Rückspiel verschaffen. Da können die Portugiesen auf ihre Heimstärke bauen: Von 17 Heimspielen in der laufenden Saison gab es gleich 15 Siege.

Brügge-Trainer: Im Fußball alles möglich

Auf Brügge wartet also eine ganz schwierige Aufgabe. "Es sind zwei Spiele zu absolvieren. Wir müssen in Lissabon unsere Chancen nutzen. Wenn man so viele Tore kassiert, dass es zu einer Mission impossible wird, hat man nichts gewonnen. Im Fußball ist alles möglich", gibt Trainer Scott Parker die Hoffnung nicht auf.