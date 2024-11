1:0 gegen Girona - Sturm jubelt endlich in der Königsklasse!

Mit dem 1:0 gegen Spaniens Tabellen-Siebenten Girona schrieb Sturm Graz endlich in der Champions League an.

Die 59. Minute im Klagenfurter Wörthersee Stadion: Chukwuani spielt auf Jatta, der sofort abschließt. Beim Abpraller steht Biereth goldrichtig und bringt den SK Sturm erstmals in dieser Champions-League-Saison in Führung 1:0! Ein Freundenschrei aus 21.000 Kehlen, der jubelnde Goldtorschütze wird von den Sturm-Betreuern umarmt. Was für eine Erleichterung.

Girona vernebelt Mega-Chance zur Führung

Mit Chudjakow statt Scherpen (fällt nach Knie-OP bis Jänner aus) im Tor gibt Sturm in Klagenfurt gleich nach Anpfiff Gas. Die Spanier finden ins Spiel, übernehmen das Kommando und gehen fast in Führung. Doch Ivan Martin vernebelt die Mega-Chance des Tages. Fast ein Kunststück, wie der Girona-Mittelfeldmann aus kurzer Distanz den Ball über das leere Tor säbelt (23.). Die beste Gelegenheit der Grazer vor der Pause vergibt Böving (31.).

Nach der Pause haben die Spanier mehr vom Spiel, das vermeintliche 1:0 zählt nicht - Abseits (53.). Und dann jubelt Sturm über das Goldtor durch Goldjunge Biereth und über den ersten Sieg nach vier Niederlagen zuvor. Mit den ersten 3 Punkten zieht Sturm in der Tabelle an Girona (ebenfalls 3) vorbei und darf aufs Play-off (Plätze 9 bis 24) hoffen.

Nach dem 7:0 gegen Austria Klagenfurt jetzt der erlösende erste Sieg in der Champions League: Auch im zweiten Spiel nach dem Abgang von Trainer Ilzer läuft's unter Interims-Coach Jürgen Säumel. Der Sieg über Girona war zugleich der erste Sieg von Sturm in der Champions League gegen eine Spanische Mannschaft.

Verteidiger Jusuf Gazibegovic: "Wir haben uns endlich belohnt für unsere guten Leistungen. Wir haben wie in den letzten Spielen gekämpft, aber diesmal haben wir keine unnötigen Fehler gemacht."

SK Sturm Graz - FC Girona 1:0 (0:0).

Klagenfurt, Wörthersee Stadion, 21.502 Zuschauer, SR Saggi (NOR)

Tor: 1:0 (59.) Biereth

Sturm: Chudjakow - Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee - Chukwuani - Yalcouye (65. Horvat), Kiteishvili, Böving (90. Hierländer) - Biereth (76. Gorenc Stankovic), Jatta (65. Yardimci)

Girona: Gazzaniga - Frances (73. Solis), Juanpe, Krejci, Blind (67. Danjuma) - Romeu - Zyhankow (73. Ruiz), Martin (52. Asprilla), Gutierrez, Gil - Miovski (67. Stuani)

Gelbe Karten: Gazibegovic (nächstes Spiel gesperrt) bzw. Gil