So sehen Sie den Salzburg-Hit heute im TV

Das Champions League-Play-off-Spiel von Red Bull Salzburg gegen Dynamo Kiew gibt es heute (21 Uhr) exklusiv auf einem neuen TV-Sender zu sehen.

Mit dem Bullen-Duell gegen den ukrainischen Rekordmeister startet Canal+ eine neue Ära im Bezahl-Fernsehen. Sky bleibt der etablierte Platzhirsch am Markt (Übertragungsverhältnis: 52:2), aber der französische Konzern will ab sofort die Fußball-Fans mit ausgewählten Live-Spielen aus der Champions-, Europa- & Conference League begeistern. Die Regel ist simpel: Canal+ hat den First Pick für Mittwoch und Donnerstag und zeigt diese Spiele exklusiv in Österreich.

Rangnick, Oesen, Kovac & Co. als Experten

Auch bei der Auswahl der Experten machte Canal+-Sportchef Thomas Trukesitz keine halben Sachen. Ganz nach dem Motto: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“ ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist der Königstransfer und ab der Gruppenphase live dabei. Ohne Rangnick, aber mit seinem ÖFB-Analysten Stefan Oesen, den Experten Niko Kovac, Robert Almer und Gast Aleksandar Dragovic feiert das Canal+-Team heute seine Premiere. Als Fan-Zuckerl gibt es aktuell eine Aktion: Die ersten sechs Monate zum halben Preis (für 7,50 Euro pro Monat). Danach kostet Canal+ Kombi 14,99 Euro monatlich. Mehr Infos gibt es hier.