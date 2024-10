St.Pölten-Wölfinnen empfangen ManCity in Wien

Am Mittwoch (18.45 Uhr, live DAZN) ist Manchester City im Rahmen der Champions League bei den Damen vom spusu SKN St.Pölten zu Gast.

Die Champions-League-Auftaktpleite der Ladies vom spusu SKN St.Pölten gegen Schwedens Meister Hammarby IF (0:2) ist gerade einmal eine Woche her. Davon lassen sich die Wölfinnen nicht unterkriegen, sie haben bereits den nächsten Gegner auf der Türmatte stehen: Am Mittwoch (18.45 Uhr, live DAZN) gilt es mit Manchester City die nächste Hürde zu überwinden. Die Engländerinnen reisen allerdings mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein im Gepäck nach Wien.

ManCity zuletzt mit Triumph gegen Titelverteidiger Barcelona

Denn den ManCity-Damen ist zum Auftakt ein 2:0-Triumph gegen Titelverteidiger FC Barcelona gelungen. Damit verloren die Spanierinnen nicht nur zum zweiten Mal überhaupt ein Gruppenspiel der Königinnenklasse, sondern konnten erstmals seit 19 Partien auch keinen Treffer verzeichnen. In der Wiener Generali Arena wartet also ein schwieriger Gegner auf SKN-Torfrau Carina Schlüter und Co.

"Um da etwas mitnehmen zu können, werden wir einen Traumtag haben müssen", erklärte Trainerin Liese Brancao. "Und City einen ganz schlechten. Aber wir wollen und werden alles tun, um uns bestens zu verkaufen. Unser Motto - wir wollen genießen und vor allem die kleinen Ziele, die wir uns setzen erreichen. Schauen wir, was am Ende herauskommt!"