1:2 – Sturm geht beim CL-Auftakt in Frankreich gegen Brest unter

Am Tag nach der 0:3-Abfuhr von Salzburg gegen Sparta machte es Sturm Graz gestern zumindest spannend. Doch unser Double-Gewinner unterlag dem französischen Liga-Dritten 2023/24 Stade Brest 1:2.

Die Champions-League-Rückkehr von Sturm nach 23 Jahren hatte denkbar schlecht begonnen. 8. Minute in Guingamp (Brest muss in der CL ausweichen): Abwehrchef Wüthrich knickt nach Luftkampf und wird vom Platz getragen. Dann das 0:1: Einwurf, Gorenc-Stankovic klärt schlecht. Magnetti lauert am Sechzehner und zimmert den Ball ins Netz (23.).

Eigentor vor der Pause ließ Sturm hoffen

Zuvor wurde der vermeintliche Ausgleich (Jatta) nicht gegeben – Abseits (14.). Brest drängt auf das 2:0. Doch kurz vor der Pause jubelt Sturm wie aus dem Nichts über den Ausgleich: Brest-Ecke, die Grazer schalten schnell um. Böving flankt im Strafraum zur Mitte, Fernandes lenkt den Ball mit der Brust ins eigene Tor – 1:1 (45.+1).

In der 56. Minute feiern 18.000 Brest-Fans: Aiwu verliert einen Zweikampf gegen Sima, der trifft aus der Drehung zum 2:1. Die nächste Chance kriegt Sturm am 2. Oktober daheim gegen Brügge.