Sturm müsste für CL-Play-off nach Klagenfurt ausweichen

Falls Sturm Graz die anstehende Quali-Hürde PSV Eindhoven nimmt, kann Österreichs Fußball-Vizemeister das allfällige Play-off um den Einzug in die Champions League nicht in Graz spielen.

Das bestätigte Thomas Tebbich, Sturms Geschäftsführer Wirtschaft, am Montag der APA - Austria Presse Agentur. "Das Play-off und eine allfällige Champions-League-Gruppenphase müssen nach Auskunft der UEFA zwingend im Ausweichstadion Klagenfurt gespielt werden", erklärte Tebbich.

Es sind weiterhin die Arbeitsbereiche für Medien, insbesondere die Sektoren für die TV-Anstalten, die den Champions-League-Standard in Graz verhindern. In diesem Bereich sind es einige Details, die die im Besitz der Stadt Graz stehende Merkur Arena nicht erfüllt. Verliert Sturm in der 3. Quali-Runde gegen Eindhoven oder später das Play-off, steigen die Grazer wie im Vorjahr in die Gruppenphase der Europa League um. Die allfällige Austragung dieser Spiele in Graz sei mittlerweile immerhin gesichert, erklärte Tebbich. Sturm gastiert am Dienstag (19.30 Uhr/live ORF 1) in Eindhoven. Das Rückspiel in Graz findet eine Woche später statt.