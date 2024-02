Tuchel-Truppe will zurück in Erfolgsspur

In der Fußball-Champions-League wartet am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky und ServusTV) auf den FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel das Gastspiel bei Lazio in Rom.

Der deutsche Rekordmeister ist am Mittwoch (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) beim Achten der Serie A klarer Favorit, und das obwohl die Truppe von Thomas Tuchel zuletzt in der heimischen Meisterschaft einige Schwächen zeigte. Nach der 0:3-Schlappe im Bundesligaschlager bei Bayer Leverkusen sind die Bayern froh, sich umgehend auf ihre internationalen Ambitionen konzentrieren zu können. Lazio ist eine machbare Hürde und darf als Pflichtaufgabe bezeichnet werden.

Rückkehr für Musiala

Die Römer um Kapitän Ciro Immobile sind in dieser Saison in Italien selbst nur mäßig auf Touren gekommen und derzeit nicht auf einem internationalen Startplatz. Die Italiener bauen vor allem auf ihre Defensivkünste. "Wenn ein Gegner tief verteidigt, gibt es nicht so viele einfache Lösungen, da müssen wir kreativ sein. Es wird wichtig sein, dass unser Energielevel auf dem Maximum ist", erklärte Jamal Musiala.

Der Bayern-Offensivmann hat gute Erinnerungen an Lazio: Bereits vor drei Jahren sind beide Clubs im Achtelfinale der Königsklasse aufeinander getroffen, damals setzten sich die Deutschen souverän mit 4:1 im Olimpico di Roma und 2:1 in München durch. Musiala schoss damals in Rom als 17-Jähriger seinen ersten CL-Treffer und ist bis heute der jüngste CL-Torschütze der Bayern.

Laimer noch nicht fit

Auswärts sind die Bayern heuer in der Königsklasse noch makellos, im Grunddurchgang gab es Siege in Kopenhagen, bei Galatasaray und Manchester United. Schlüssel zum Erfolg im Rom dürfte sein, Torjäger Harry Kane in Szene zu bringen - das misslang gegen Leverkusen völlig. Nicht zur Verfügung steht Trainer Tuchel Defensiv-Allrounder Konrad Laimer, der verletzte ÖFB-Teamspieler (Muskelbündelriss) trainiert allerdings bereits wieder individuell mit Ball. Winterzugang Bryan Zaragoza kehrte unterdessen nach einem grippalen Infekt ins Mannschaftstraining zurück.