Vater von ManCity-Star starb nach dessen 1. CL-Tor

Nur wenige Minuten nach seinem Treffer gegen Leipzig musste ManCity-Verteidiger Nathan Ake einen herben Verlust hinnehmen - sein Vater starb.

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Nathan Ake hat kurz nach seiner Tor-Premiere in der Champions League gegen RB Leipzig seinen schwer kranken Vater verloren. Dieser sei nur wenige Minuten nach seinem Treffer gestorben, schrieb der 26-jährige Profi von Manchester City am Donnerstag nach dem 6:3-Sieg gegen die Deutschen auf Instagram. "Vielleicht sollte es so sein, mich spielen zu sehen, hat ihn immer stolz und glücklich gemacht", schrieb der Abwehrspieler.

Der deutsche Vize-Meister sprach dem Niederländer und seiner Familie auf Twitter sein "Beileid und tiefes Mitgefühl" aus. Ake widmete das Tor seinem Vater: "Ich weiß, dass du immer bei mir bist, du wirst immer in meinem Herzen sein, das hier war für dich." Die vergangenen Wochen seien die härtesten seines Lebens gewesen, nachdem klar gewesen sei, dass es für seinen Vater keine Heilungschance mehr gebe. "Gestern habe ich nach einer schwierigen Zeit mein erstes Champions-League-Tor erzielt, und kurz darauf ist er mit meiner Mutter und meinem Bruder an seiner Seite friedlich eingeschlafen."