Nach Ticket-Ärger: LASK-Fans kehren ins Stadion zurück

Weihnachtsfrieden beim LASK! Vor dem letzten Heimspiel des Jahres in der Conference League am Donnerstag (21 Uhr/live auf ServusTV) gegen Víkingur Reykjavík lenkt der Klub ein: Nach Fan-Protesten gibt es erste Anpassungen bei den Ticketpreisen.

Fans geben Boykott auf

Zur Erinnerung: Die LASK-Anhänger hatten die Heimspiele ihres Teams in der Conference League boykottiert. Der Grund? Viel zu teure Tickets! Doch jetzt ist Schluss mit der Eiszeit. Nach zähen Verhandlungen kam es zu einer Einigung, die Fans und Verein gleichermaßen feiern: Ein erster Schritt in die richtige Richtung!

Auf Instagram gaben die „Landstrassler“ den versöhnlichen Move bekannt: „LASKla, in den vergangenen Wochen waren wir mit dem Verein im Austausch. Ziel war es, die Preise auf ein faires Niveau zu bringen – hin zu europäischen Standards. Jetzt gibt’s die erste Einigung, und wir gehen aus Wertschätzung trotz der alten Preise wieder ins Stadion!“

Preise werden gesenkt

Schon zur nächsten Saison der UEFA Conference League wird ein Stehplatz-Abo nur noch 79 Euro kosten – bisher waren satte 101 Euro fällig. Auch Sitzplätze in der Fankurve werden erschwinglicher: Der Preis fällt von 130 Euro auf 114 Euro. Die Preispolitik führt der Verein auf die hohen Kosten für den Stadionbau zurück. Damit steht der Heimspiel-Atmosphäre am Donnerstag nichts mehr im Weg. Kapitän Robert Zulj und Co. können endlich wieder auf ihre lautstarken Fans zählen.