Olympiakos siegt gegen Fenerbahce

Zwei Viertelfinal-Hinspiele der Conference-League starteten am Donnerstag bereits um 18.45 Uhr.

Olympiakos Piräus setzten sich gegen Fenerbahce Istanbul mit 3:2 durch. Die griechen führten zur Pause mit toren von Fortounis (8.) & Jovetic (32.) mit 2:0 und erhöhten sogar nach Anpfiff der zweiten Hälfte durch Chiquinho (57.) auf 3:0. "Die Sache ist gegessen" hätte man sagen können!

Tadic verkürzte nach Foul-Elfmeter in Minute 68 zum 3:1, Irfan Can Kahveci staubte zum 3:2 (74.) ab. Italien-Star Bonucci vergab in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich.

Im zweiten Spiel trennte sich Viktoria Pilsen und AC Fiorentina 0:0. Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt.