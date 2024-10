Nächster Rapid-Gegner mit Pleite – U19-Teamkicker erzielt Goldtor

In der Conference League musste sich Trainer Miron Muslic mit Cercle Brügge auswärts bei Vikingur Reykjavik mit 1:3 geschlagen geben.

Zum Auftakt hatten die Belgier noch mit 6:2 gegen St. Gallen triumphiert, in der dritten Runde am 7. November steht das Gastspiel in Linz beim LASK auf dem Programm.

Rapid-Gegner verliert

Rapids nächster Gegner, der FC Petrocub aus der Republik Moldau, verlor bei Jagiellonia Bialystok in Polen mit 0:2.

Teamkicker mit Goldtor

Für Borac Banja Luka erzielte der frühere U19-Teamspieler Stefan Savic aus der Salzburg-Jugend in der 63. Minute das Goldtor zum 1:0-Auswärtssieg bei APOEL Nikosia.

Der 1. FC Heidenheim feierte gegen Paphos FC auf Zypern mit einem 1:0 den zweiten Erfolg im zweiten Spiel. St. Gallen mit Albert Vallci unterlag Fiorentina mit 2:4. Topfavorit Chelsea triumphierte 4:1 bei Panathinaikos Athen.