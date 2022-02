Rapid greift nach historischem Achtelfinale

Rapid will am Donnerstag (21 Uhr) bei Vitesse das Achtelfinale fixieren.

Nachdem am Sonntag in der Bundesliga mit 2:2 bei Sturm ein Rückschlag im Kampf um die Meistergruppe erlitten wurde, kann Rapid heute (21 Uhr HIER UNTEN im Sport24 LIVE-Ticker) schon wieder für ein Erfolgserlebnis sorgen. „Wir wissen, was uns erwartet. Das wird noch einmal ein intensives Spiel, dementsprechend sind wir voller Zuversicht“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer vor dem Conference-League-Rückspiel bei Vitesse Arnheim. Ein Aufstieg wäre "etwas Historisches", wie Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer betonte. Tatsächlich wäre Rapid zum ersten Mal seit 1997 in einem Europacup-Achtelfinale dabei.

Damals hatten die Hütteldorfer im UEFA-Cup gegen Lazio Rom in Wien mit 0:2 (25. November) und in Rom mit 0:1 (9. Dezember) den Kürzeren gezogen. In der jüngeren Vergangenheit hatten sie zweimal die Chance auf ein Achtelfinale, scheiterten aber 2016 (Valencia) und 2019 (Inter Mailand) deutlich im Sechzehntelfinale der Europa League. "Rapid hat die Chance, wieder einmal in ein Achtelfinale zu kommen, die wollen wir natürlich nutzen", betonte Feldhofer vor einem "besonderen" Spiel.

Mit 2:1 wurde vor einer Woche in Wien der Grundstein zum Aufstieg ins Achtelfinale gelegt. Feldhofer betonte dennoch: „Es ist immer gut, wenn man das erste Spiel gewinnt, aber das ist kein Grund, frühzeitig zu feiern.“ Zuversichtlich stimmen die Wiener aber die jüngsten K.-o.-Duelle mit niederländischen Vertretern im Europacup.

Gegner aus Niederlanden liegen Hütteldorfern gut

Sollte heute im "GelreDome" gegen den Tabellensechsten der Ehrendivision der Aufstieg gelingen, wäre es der dritte gegen einen Klub aus dem Land der „Oranjes“ in Folge.

1996 wurde Feyenoord Rotterdam auf dem Weg ins Finale des Cups der Cupsieger ausgeschaltet: Einem Auswärts-1:1 folgte daheim ein grandioser 3:0-Erfolg. Im Finale blieb das Happy End mit 0:1 gegen Paris Saint-Germain aber aus. 2015 konnte Ajax in der 3. Quali-Runde der Champions League eliminiert werden: Im ersten Spiel daheim erkämpfte Rapid ein 2:2 und machte die Überraschung in Amsterdam mit 3:2 perfekt.

Vitesse fünf Partien sieglos, aber in Europa heimstark

Bereits nach Schlusspfiff in Wien meinte Feldhofer vergangene Woche: „Unterm Strich habe ich ein gutes Gefühl für das Rückspiel.“ In diesem müssen vor allem die Holländer liefern, denn die Auswärtstorregel wurde bekanntlich abgeschafft. „Die Situation ist einfach, wenn wir gewinnen, scheiden wir nicht aus“, sagte Vitesse-Trainer Thomas Letsch, der als Austria-Coach drei von vier Duellen mit Rapid gewonnen hat.

Gewinnen hat Vitesse aber scheinbar verlernt. Sechs Pflichtspiele ist der Klub schon sieglos, nach fünf Pleiten gelang am Wochenende immerhin ein 1:1 in Utrecht. Aber Vorsicht: Vitesse hat diese Saison nur eines von fünf Europapokal-Heimspielen verloren, in der Gruppenphase wurde Tottenham 1:0 besiegt.

Ferdy soll Deckel »Druijf« machen

Besser hätte Ferdy Druijfs Startelf-Debüt für Rapid kaum laufen können: Im Hinspiel gegen Vitesse köpfte er schon nach 33 Sekunden zu seinem ersten Treffer in Grün-Weiß ein. „Ferdy hat genau das gebracht, was ich mir erwartet habe, lobte Coach Ferdinand Feldhofer. Die Alkmaar-Leihgabe selbst gab sich auch selbstkritisch: „Ich hätte in der ersten Hälfte noch ein Tor mehr machen und auch danach noch einmal treffen müssen“, trauerte Druijf vergebenen Chancen nach. Am Wochenende blieb er bei seinem Startelf-Debüt in der Liga gegen Sturm glücklos.

Heute will der 24-Jährige gegen Vitesse wieder zuschlagen. Druijfs Bilanz gegen die Arnheimer ist makellos: zwei Spiele, zwei Tore, zwei Siege. Zuvor hatte er bereits im Dezember 2020 beim 3:1-Sieg Alkmaars ein Tor beigesteuert.

Bei Vitesse wartet Grbic noch auf ersten Treffer

Weniger gut läuft es für Druijfs Vitesse-Konterpart Adrian Grbic. Der ÖFB-Legionär, der von Lorient ausgeliehen ist, ist nach acht Pflichtspielen noch immer torlos. Vergangenen Sonntag sah er im Liga-Gastspiel bei Utrecht die Rote Karte. Beim gestrigen Redaktionsschluss stand eine Sperre von vier Liga-Partien im Raum. Rapid „hilft“ das nicht. Eine mögliche Sperre gilt nicht international, in der Conference League gegen Rapid ist Grbic heute also spielberechtigt. „Der Stürmer lebt von Toren, deshalb ist es ganz wichtig, welche zu schießen. Noch fehlt der Klickmoment“, sagte Grbic bereits vor dem Hinspiel. Rapid muss hoffen, dass es nicht genau heute „klick“ macht.

Darum ist der LASK schon im Achtelfinale

Ein Spiel des LASK sucht man heute wie schon vergangene Woche vergeblich. Die Athletiker sind wie die restlichen Tabellenersten der Gruppenphase (Alkmaar, Basel, Kopenhagen, Feyenoord, Gent, Rennes und Roma) schon für das Achtelfinale qualifiziert.

Auslosung morgen: Kein Duell mit Rapid möglich

Dort sind diese acht Teams gesetzt und treffen auf die acht Sieger der Play-offs. Die Auslosung findet bereits am Freitag (13 Uhr) in Nyon statt. Eines vorweg: Klubs aus dem gleichen Verband können im Achtelfinale (10. & 17. März) nicht aufeinandertreffen – ein Duell LASK gegen Rapid ist also nicht möglich. Wohl aber gegen Vitesse, sollten die Wiener heute ausscheiden. Weitere mögliche Gegner des LASK: Fenerbahce/Slavia Prag, Midtjylland/PAOK, Marseille/Qarabag, PSV Eindhoven/Maccabi Tel Aviv, Leicester/Randers, Celtic/Bodo Glimt, Sparta Prag/Partizan Belgrad.