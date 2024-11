Rapid will in Wien irisches Europacup-Volksfest verhindern

Im Wiener Allianz Stadion kommt es am Donnerstag (21 Uhr, live Canal+) zwischen Rapid und den Shamrock Rovers zu einem Conference-League-Duell in grün-weiß.

Drei Siege in drei Partien: Rapid präsentierte sich auf der internationalen Bühne bisher von der besten Seite. Den nächsten Glanzauftritt in der Conference League wollen die Hütteldorfer am Donnerstag (21 Uhr, live Canal+) hinlegen. Denn da wird im Allianz Stadion irischer Besuch erwartet. Ein Sieg über die Shamrock Rovers würde einen großen grün-weißen Schritt in Richtung Achtelfinale bedeuten. Derzeit befinden die Rapidler sich auf Platz vier - die Top acht haben im neuen Liga-Format ein Ticket in die nächste Runde sicher.

Makellose Bilanz gegen Rovers

Die Truppe von Coach Robert Klauß hofft an die Erfolge gegen Basaksehir (2:1), FC Noah (1:0) und Petrocub Hincesti (3:0) anknüpfen zu können. Dabei bekommen die Wiener es nicht zum ersten Mal im Rahmen des Europacups mit den Shamrock Rovers zu tun. In der 1. Runde des Europacups der Meister setzte sich Rapid in der Saison 1964/65 sowohl in Wien (3:0) als auch in Dublin (2:0) gegen die "Hoops" durch. Doch auch bei einem Aufeinandertreffen vier Jahre zuvor in New York waren es die Rapidler, die mit einem 3:1-Erfolg nach Hause gehen durften.

Nicht nur die makellose Bilanz der Vergangenheit, sondern auch der Heimvorteil liefern dem Team rund um Kapitän Matthias Seidl die besten Voraussetzungen für das kommende Europacup-Duell. Daheim konnte dem Rekordmeister in dieser Saison noch niemand das Wasser reichen. Bei elf Pflichtspielen im eigenen "Wohnzimmer" ging man neun Mal als Sieger vom Platz und erspielte zwei Remis.