"Riesenblamage": Rapid wird in Europas Presse zur Lachnummer

Rapids blamables Conference-League-Ausscheiden gegen den Schweizer Zweitligisten FC Vaduz schlägt auch am Tag danach große Wellen über Österreich hinaus.

Vor allem in der Schweiz wird der Underdog ausgiebig gefeiert: "Vaduz schafft Conference-League-Sensation in Wien", schreibt etwa der Blick.

© Blick.ch

Auch die deutsche BILD-Zeitung, bekannt für ihre deftigen Schlagzeilen, lässt kein gutes Haar an Rapid. "Riesenblamage" und "Peinlich-Aus für Ösi-Klub!", heißt es da. Die Niederlage wird auch gleich mit historischen Blamagen österreichischer Klubs in Verbindung gebracht: "Vielleicht ein kleiner Trost für die Hütteldorfer: Im österreichischen Fußball gab's schon einige Peinlich-Pleiten."

© BILD.de ×

Und im Fürstentum Liechtenstein selbst werden die Kicker des Hauptstadt-Klubs als Helden gefeiert: "1:0-Sieg: FCV-Wahnsinn in Wien!", titelt das Volksblatt.

© Volksblatt.li ×

Sogar bis nach Spanien hat sich Rapids Debakel herumgesprochen. Die Marca staunt: "Vaduz schreibt Geschichte in der Conference League: Sie werden Liechtenstein in Europa vertreten ... und in der Schweiz zweite Liga spielen!