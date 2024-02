1:0 - Die Grazer besiegen Slovan Bratislava und stürmen ins Achtelfinale

SK Sturm Graz besiegt am Donnerstag im Narodny Futbalovy Stadion Slovan Bratislava mit 1:0 (Gesamtscore 5:1). Den Sieg-Treffer erzielte Mika Miles Biereth in Minute 52 und sicherte der Ilzer-Truppe den Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Conference League.

Nach dem 4:1 in Graz wurde das Conference-Rückspiel bei Slovan Bratislava am Donnerstag zur befürchtet schwierigen Aufgabe. Die Ilzer-Elf mühte sich eine Hälfte lang und erkämpfte dann doch ein 1:0 und steht mit dem Gesamtscore von 5:1 souverän im Achtelfinale. Für Sturm ist es der größte internationale Erfolg seit 23 Jahren, als in der Champions League der Sprung in die damals noch ausgetragene zweite Gruppenphase gelang.

Biereth wurde zum Matchwinner

Tatsächlich hatten Kucka (22./Latte) und Jaros kurz vor der Pause Riesen-Chancen, den slowakischen Serienmeister in Führung zu bringen. Doch nach Seitenwechsel erlöste Mika Biereth die Ilzer-Elf im einsetzenden Regen – der ehemalige Arsenal-Sürmer schob eiskalt vorbei am Slovan-Goalie zum 1:0 ein (52.). Eine weitere Chance vergab der Engländer (61.), das mögliche 2:0 durch Horvat war Abseits (77.). Egal! In der Nachspielzeit sah Slovans Cesar Blackman nach einer Notbremse gegen Sarkaria noch Rot.

Aston Villa und Fenerbahce mögliche Achtelfinal-Gegner

Für den Aufstieg gibt‘s weitere 600.000 Euro Prämie. Doch dabei soll‘s nicht bleiben. Sturm-Boss Jauk hofft auf einen attraktiven Achtelfinal-Gegner.

Aston Villa & Co.: Heute wird Gegner gelost

Heute (13 Uhr) wird in Nyon ausgelost. Mögliche Gegner sind Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Pilsen, FC Brügge, Aston Villa, Rapid-Bezwinger Fiorentina, PAOK Saloniki und Fenerbahce Istanbul.