Coach Conte bestätigt: Corona-Cluster bei Tottenham

Trainer Antonio Conte hat mehrere Corona-Fälle beim englischen Fußball-Premier-League-Verein Tottenham bestätigt.

Wie Conte am Mittwoch mitteilte, wurden acht Spurs-Spieler und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Um wen es sich handelt, wurde nicht bekannt. Die Conference-League-Partie gegen Stades Rennes soll am Donnerstag trotzdem wie geplant stattfinden. Dass auch das Liga-Match in Brighton am Sonntag stattfindet, war nach BBC-Informationen nicht sicher.

Conte äußerte Unverständnis darüber, dass der Spielbetrieb vorerst weitergeht. "Die Situation regt mich ein bisschen auf, weil die Lage ernst ist", sagte der Italiener. "Jeden Tag haben wir mehr positive Testergebnisse. Alle haben ein bisschen Angst. Die Leute haben Familien. Warum müssen wir das Risiko eingehen?"