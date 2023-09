1:2 - Sturm vergibt Sieg gegen Sporting Lissabon in Europa League

Sturm will nach Eindhoven-Lehrstunde in Europa überwintern Sturm Graz spielt wie in den beiden Vorjahren auch 2023 in der Fußball-Europa-League. Dem Vizemeister misslang am Dienstag gegen PSV Eindhoven die nötige Aufholjagd in der Champions-League-Qualifikation, nach dem 1:4 in Eindhoven musste sich Sturm auch in Graz 1:3 geschlagen geben.