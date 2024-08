Attraktive Gegner für ÖFB-Legionäre in Europa League

Die Auslosung der Europa-League-Ligaphase am Freitag in Monaco hat für die österreichischen Legionäre attraktive Gegner gebracht.

Die TSG Hoffenheim mit den beiden ÖFB-Teamspielern Florian Grillitsch und Alexander Prass trifft unter anderem auf Tottenham Hotspur, FC Porto, Rapid-Bezwinger Braga, Dynamo Kiew und Anderlecht. PAOK Saloniki mit Stefan Schwab und Thomas Murg ist bei Manchester United im Old Trafford, Galatasaray und Real Sociedad zu Gast.

Besiktas mit dem Ex-Austrianer Can Keles bekommt es mit Eintracht Frankfurt, Ajax Amsterdam oder Athletic Bilbao ebenfalls mit namhaften Clubs zu tun. So wie in der Champions League wurden den 36 Teams jeweils acht verschiedene Gegner zugelost. Die erste Runde findet am 25./26. September statt, das Finale steigt am 21. Mai 2025 in Bilbao.