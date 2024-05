Leverkusen gegen Atalanta auf nächsten Titel aus

Im Finale der Fußball-Europa-League hat Leverkusen die Chance, sich erstmals seit dem Gewinn des UEFA-Cups 1988 wieder einen internationalen Titel zu sichern.

Verhindern will das am Mittwoch (21.00 Uhr/live ServusTV, Sky & sport24-Liveticker) in Dublin Atalanta Bergamo, die Italiener feiern ihre europäische Finalpremiere. Während die "Werkself" in den bisherigen 51 Pflichtspielen diese Saison ungeschlagen blieb, verlor Atalanta auch nur zwei der jüngsten zwölf Spiele.

Xabi mit Werkself seit 51-Partien ungeschlagen

Am Samstag gewann Leverkusen gegen Augsburg und hat damit in der gesamten Bundesliga-Saison keine Niederlage erlitten, ein Novum in der deutschen Liga. "In den meisten Spielen haben wir gut gespielt und in denen, in denen wir nicht gut gespielt haben, haben wir nicht aufgegeben. Das sagt viel darüber aus, wie viel Einsatz das Team zeigt", erklärte Trainer Xabi Alonso die Gründe dafür in einem UEFA-Interview.

Auch in der Europa League hat der Club noch nicht verloren, in der K.o.-Runde eliminierte Leverkusen Karabach Agdam, West Ham United und die AS Roma. Gegen Atalanta erwartet Alonso aber eine schwierige Partie: "Es wird ein intensives Spiel gegen einen sehr anspruchsvollen Gegner mit klarer Spielidee, mit einem Trainer, der schon lange da ist und Spielern, die schon viele Jahre zusammenspielen und sich gut kennen."

Atalanta zuletzt mit Final-Pleite gegen Juventus

Tatsächlich steht Gian Piero Gasperini schon seit 2016 an der Seitenlinie der Bergamasken, eine Trophäe gewann er aber noch nicht. Vergangene Woche verlor die Mannschaft das Finale im italienischen Cup gegen Juventus Turin. "Ich denke nicht, dass Titel zu gewinnen immer Teil der Parameter ist, an denen Erfolg gemessen wird. Wenn wir eine Trophäe holen, dann sind wir aber noch zufriedener", erklärte der 66-Jährige der UEFA.

Die Europa-League-Saison der Italiener ist äußerst erfolgreich, in der Gruppenphase feierten sie unter anderem einen Sieg gegen Sturm Graz, in den K.o.-Spielen räumten sie Sporting Lissabon, Liverpool und Olympique Marseille aus dem Weg, wobei vor allem der 3:0-Auswärtssieg über die "Reds" in England einen bleibenden Eindruck hinterließ. "Vom Anfang der Gruppenphase an waren wir nicht die Favoriten. Aber wir haben tolle Spiele gegen starke Gegner gemacht. Natürlich hat der Sieg in Anfield unser Selbstbewusstsein weiter gestärkt", sagte Gasperini.

Atalanta im Vergleich 2:0 in Führung

Bereits in der Saison 2021/22 sind Leverkusen und Atalanta im Achtelfinale der Europa League aufeinandergetroffen, damals gewannen die Italiener beide Spiele. "Es ist ein Gegner, den wir gut kennen. Nichts Neues. Aber wir sind inzwischen eine andere Mannschaft", sagte Alonso, der damals noch nicht bei Leverkusen unter Vertrag gestanden ist, die Spiele vor dem diesjährigen Endspiel allerdings genau analysierte.

Dem Spanier steht am Mittwoch der komplette Kader zur Verfügung, auch der zuletzt angeschlagene Florian Wirtz ist laut Sportdirektor Simon Rolfes "topfit". Gasperini muss hingegen auf die Leistungsträger Marten de Roon und Sead Kolasinac verzichten.

Danach DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern

Nach dem Endspiel hat Leverkusen am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern eine weitere Titelchance, für Atalanta ist die Europa League in dieser Saison hingegen die letzte Möglichkeit, erstmals seit dem italienischen Cup 1963 wieder einen Pokal zu gewinnen.