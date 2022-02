Paukenschlag! Leipzig-Spiel gegen Moskau vor Absage

Laut Bild soll das das Europa-League-Achtelfinale (Do., 10.3., Do., 17.3.) zwischen Leipzig und Spartak Moskau wegen des Ukraine-Krieges noch heute von der UEFA abgesagt werden.

RB Leipzig könnte kampflos in das Viertelfinale der Europa League aufsteigen. Das Duell mit Spartak Moskau soll in den nächsten Stunden von der UEFA abgesagt werden. Erst am Sonntag hat die UEFA beschlossen, dass alle russischen Vertreter ihre Spiele auf neutralem Boden austragen müssen. Spartak hat sich um eine Austragung in Armenien oder Aserbaidschan bemüht.