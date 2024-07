Rapid kennt seinen EL-Quali-Auftaktgegner

Rapid tritt nächsten Donnerstag (25. Juli) in Krakau an, das Rückspiel folgt eine Woche später in Wien.

Podujeva/Wien. Der SK Rapid startet kommende Woche wie erwartet gegen Wisla Krakau in die Saison. Der polnische Fußball-Zweitligist setzte sich am Donnerstag im Erstrunden-Rückspiel der Europa-League-Qualifikation beim kosovarischen Vizemeister KF Llapi in Podujevo mit 2:1 (0:0) durch. Bereits das Hinspiel hatte Polens Fußball-Cupsieger mit 2:0 für sich entschieden. Rapid tritt nächsten Donnerstag (25. Juli) in Krakau an, das Rückspiel folgt eine Woche später in Wien. Gelingt Rapid der Aufstieg, sind danach noch zwei weitere Quali-Runden bis zum Einzug in die Europa-League-Gruppenphase zu überstehen. Bei einem Aus geht es für den Bundesliga-Vierten der vergangenen Saison in der Qualifikation für die drittklassige Europa Conference League weiter.