Sturm kracht auf Ronaldos 1.Profi-Klub

Direkt nach dem Bundesliga-Kracher gegen Serienmeister Salzburg (2:2) steht für die Grazer am Donnerstag (21 Uhr/ live 21 Uhr) ein weiteres wichtiges Match auf dem Programm. Der Europa-League-Startschuss gegen Sporting Lissabon.

Portugals 19-facher Fußball-Meister ist der erste Gegner von Sturm in der heurigen Europa-League-Gruppenphase (ab 20.30 Uhr, im Sport24-Liveticker). Dabei ist ein Name untrennbar mit Sporting Lissabon verbunden: Christiano Ronaldo! Der Superstar der mittlerweile in Saudi-Arabien kickt, startete seine Weltkarriere bei den Leões (Löwen).

Sporting internationaler Dauergast

Die Portugiesen sind heuer gut in die Saison gestartet und reisen als portugiesischer Tabellenführer in der Merkur-Arena an. Auch bei den Kaderwetten hat Sporting (241 Mio.) gegenüber den Grazern (51 Mio.) klar die Nase vorn. Zudem ist der Ex-Ronaldo-Verein Stammgast im internationalen Geschäft. Nach zwei Jahren in der Königsklasse müssen die grünen Löwen aus Lissabon in dieser Spielzeit wieder mit der UEFA Europa League vorliebnehmen. In der letzten Saison scheiterte die Mannschaft von Cheftrainer von Ruben Amorim erst im CL-Viertelfinale hauchdünn am italienischen Rekordmeister Juventus Turin (1:2).

Ilzer: »Dürfen uns nichts scheißen«

Zum fünften Mal stehen hingegen die Blackies in der Gruppenphase der UEFA Europa League und hoffen 2023/24 endlich auf eine Premiere, denn noch nie konnten die Steirer die K.o.-Phase erreichen. Wobei in der vergangenen Saison hätte das Scheitern gar nicht bitterer sein können. In einer extrem ausgeglichenen Gruppe hatten am Ende alle Mannschaften acht Punkte auf der Habenseite, aufgrund des Torverhältnisses belegte die Ilzer-Elf Rang vier und verpasste damit auch den Abstieg in die Conference League.

Zudem ist der österreichische Pokalsieger sehr wohl in der Lage auch auf der internationalen Fußball-Bühne für Furore zu sorgen. Unter anderem bezwang Sturm im Vorjahr Lazio Rom im Heimspiel. Dennoch weiß Ilzer: "Wir müssen in allen Spielphasen am Top-Level sein und uns im Kopf nichts scheißen, wie man so schön sagt."

Dafür läuft in der heimischen Liga alles nach Plan. Außer dem 0:0 gegen Austria Klagenfurt und dem 2:2-Krimi gegen die Bullen ist Sturm noch unbesiegt und rangiert mit 17 Punkten auf Platz zwei. Egal wie das Spiel jedoch endet bei Sturm-Boss Schicker ist die Vorfreude "riesengroß".