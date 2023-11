Xabi Alonso will mit Bayer Leverkusen nächste Runde in der Europa League sichern

In Baku trifft Bayer Leverkusen in der Europa League auf den FK Karabach Agdam. Die Rheinländer gehen als große Favoriten ins Spiel - auch wenn ein Stammspieler wegen einer Operation fehlt.

Bayer Leverkusen will seine beeindruckende Erfolgsserie auch in der Europa League fortsetzen. Der in dieser Saison in Pflichtspielen noch ungeschlagene Tabellenführer in der Deutschen Bundesliga kann sich mit einem Sieg beim FK Karabach Agdam in Aserbaidschan bereits am vierten Spieltag den Aufstieg in die nächste Runde sichern.

Xabi-Elf gewann Hinspiel mit 5:1

Das Hinspiel in Leverkusen gewann Bayer souverän mit 5:1. Bei der nun anstehenden Partie in Baku an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) muss Trainer Xabi Alonso auf Stamm-Innenverteidiger Edmond Tapsoba verzichten. Der 24-Jährige fällt wegen einer Hand-Operation aus.