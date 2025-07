PSG-Trainer Luis Enrique schlägt Chelsea-Star João Pedro

Nach dem 3:0-Sieg des FC Chelsea gegen PSG im Klub-WM-Finale kam es zu einer handfesten Prügelei. PSG-Trainer Luis Enrique schlug Chelsea-Stürmer João Pedro ins Gesicht. Auslöser des Eklats: ein Foul von Andrey Santos.

Im MetLife Stadium in New Jersey kam es nach dem Klub-WM-Finale zu einem Eklat. PSG-Trainer Luis Enrique schlug Chelsea-Stürmer João Pedro ins Gesicht. Auslöser war ein Foul von Andrey Santos (Chelsea) an Nuno Mendes (PSG) gewesen.

Eskalation nach Abpfiff

João Pedro, der das 3:0 erzielt hatte, geriet mit PSG-Keeper Donnarumma aneinander. Als der Brasilianer Trainer Luis Enrique wegschubste, schlug der spanische Trainer zurück. Der Angreifer fiel zu theadralisch Boden, mehrere Spieler mischten sich ein.

Maresca versucht zu deeskalieren

Chelsea-Trainer Enzo Maresca rannte aufs Feld, um seine Spieler aus der Rauferei herauszuholen. Ein unrühmlicher Abschluss des Turniers ...