Superstar Messi trifft im Achtelfinale auf seinen Ex-Club PSG

Lionel Messi trifft mit Inter Miami im Achtelfinale der Klub-WM auf seinen Ex-Club Paris St. Germain. Der Argentinier hatte seine Zeit in Frankreich als "nicht glücklich" beschrieben. PSG gilt als klarer Favorit im Duell der Kontinente.

Das Achtelfinale der Klub-WM bietet ein hoch emotionales Wiedersehen: Lionel Messi trifft am Sonntag (18 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) mit Inter Miami auf Paris St. Germain, seinen Ex-Club. "Das Wiedersehen dürfte eisig werden", prophezeit die französische Zeitung "Le Figaro". Messi hatte seine Zeit bei PSG (2021-2023) als unglücklich bezeichnet.

Taktische Herausforderung für Miami

Inter Miami-Coach Javier Mascherano setzt auf die Extra-Motivation seines Superstars: "Für uns ist es besser, wenn Messi mit Wut im Bauch spielt." Der Argentinier ist mit 50 Toren in 62 Spielen für Miami in Topform. PSG-Trainer Luis Enrique kennt Messi und drei weitere Miami-Spieler noch aus gemeinsamen Barcelona-Zeiten.

Klares Favoriten-Duell

Sportlich gilt Champions-League-Sieger PSG als überlegen. Inter Miami liegt aktuell nur auf Platz sechs der MLS Eastern Conference. Das Spiel findet am Sonntag im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta statt. Bereits am Samstag startet die K.o.-Phase mit den Partien Palmeiras gegen Botafogo und Benfica gegen Chelsea.