Jetzt kommt die Fußball-Revolution in Österreich

Fußball-Revolution in Österreich! Die Regionalligen sollen reformiert werden. Erstmals sollen Salzburg und Oberösterreich in einem gemeinsam Pool spielen.

Seit Sommer 2023 spielen Vorarlberg, Tirol und Salzburg in der Regioanlliga-West. Das schmeckt vor allem den Vereinen aus Vorarlberg nicht. Sie haben dagegen gestimmt, in Zukunft in diesem Format antreten zu wollen.

Ein neuer Vorschlag wird Anfang März in einer Arbeitsgruppe angeführt von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel besprochen und wahrscheinlich auch beschlossen.

Die Regionalliga wird auf vier Ligen aufgestockt. Tirol und Vorarlberg bilden die West-Liga, Salzburg und Oberösterreich kicken gegeneinander, dazu spielen die Kärntner gegen die Steirer und Wien, Niederösterreich und das Burgenland um den Aufstieg in die 2. Liga.