Krankl & Co. trauern um Skender Fani

Der legendäre Rechtsanwalt und Kicker-Berater Skender Fani starb in der Nacht auf Samstag an den Folgen einer Krebserkrankung im 84. Lebensjahr.

Österreichs Fußball-Stars sind in tiefer Trauer um ihren Manager und Berater Skender Fani. Der beliebte Rechtsanwalt und Sport-Manager starb in der Nacht auf Samstag in der Wiener Privatklinik. Laut Informationen aus seinem Umfeld soll Fani einem Krebsleiden erlegen sein - er wurde 83 Jahre alt.

© Tischler Skender Fani ×

Er war der einer der gefragtesten Spieler-Berater und Manager des Landes und betreute Kicker-Legenden wie Hans Krankl, Toni Polster, Herbert Prohaska, Andreas Herzog und Roland Linz, um nur einige zu nennen. Außerdem war Fani Geschäftsführer der "Toni Polster Werbegesellschaft". Zudem war er 2012 Vizepräsident der Austria Klagenfurt.

© Tischler Skender Fani, Toni Polster und Roland Linz ×

Die heimische Sportwelt ist in tiefer Trauer um Fani.