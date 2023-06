Kroatien plant in Nations League historschen Coup gegen Spanien

Auch wenn es "nur" die Nations League ist: Kroatiens Fußballer sind heiß auf den ersten Titel.

Gegen Spanien will sich der WM-"Vize" 2018 und -Dritte 2022 am Sonntag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) in Rotterdam richtig belohnen. "In sechs Jahren haben wir drei Medaillen für Kroatien gewonnen. Niemand hat uns das zugetraut", sagte Erfolgstrainer Zlatko Dalic vor dem Duell mit den Iberern. Die sind nach einem wackeligen Start ins Jahr 2023 heiß auf weitere Bestätigung.

Das 0:2 gegen Schottland in der EM-Qualifikation hatte im März bereits erste Kritik Coach Luis De La Fuente laut werden lassen. "Wir haben einfach Zeit gebraucht. Ich habe immer gesagt, dass das ein Prozess ist", erklärte dieser am Donnerstag nach dem 2:1-Sieg über Italien im Halbfinale. "Es braucht Zeit, um Ideen umzusetzen. Gegen Schottland hatten wir Pech, aber jetzt, wo wir uns besser kennen und mehr gemeinsam trainiert haben, schaut die Sache anders aus", betonte der 61-Jährige, der nach der WM in Katar Luis Enrique beerbt hatte.

Zum zweiten Mal in Folge nimmt Spanien das Nations-League-Finale in Angriff, zuletzt gab es im Oktober 2021 ein 1:2 gegen Frankreich. Der Respekt vor Kroatien um Altmeister Luka Modric ist groß. "Sie haben das WM-Finale erreicht und jetzt das Endspiel der Nations League, sie sind also eine sehr gute Mannschaft", sagte De La Fuente. Mittelfeldmann Rodri sah es ähnlich. "Sie sind ein Team mit außergewöhnlichen Spielern, die bis zum Ende alles geben", sagte der Matchwinner von Champions-League-Sieger Manchester City. Dennoch: Die Chance auf eine Trophäe "dürfen wir nicht durch die Finger rutschen lassen".

Spektakel ist garantiert

Dass der 33-jährige Joselu in seinem erst dritten A-Länderspiel für die "Furia Roja" kurz vor Schluss Italien "versenkte", war die bemerkenswerte Schlusspointe des Spiels gegen Italien - und Metapher für die späte Entwicklung eines einst vielversprechenden Stürmertalents. Mit Espanyol Barcelona stieg Joselu heuer aus La Liga ab, nun gilt sein Wechsel zu Rekordmeister Real Madrid von David Alaba praktisch als perfekt.

"Ich werde weiter auf Joselu setzen, er hat es sich verdient. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass er von Anfang an spielen wird (...) Er hat heute nur eine einzige Chance gehabt und hat sie verwertet. Das ist das, was die großen Torjäger machen", sagte De La Fuentes. Schon in seinem ersten Länderspiel gegen Norwegen hatte Joselu nur wenige Minuten nach seiner Einwechselung zweimal getroffen - und sich damit erstmals so wirklich ins Bewusstsein der spanischen Fußball-Öffentlichkeit geschossen.

Die jüngsten Duelle von Kroatien und Spanien waren jedenfalls Garantie für ein Spektakel. Das bisher letzte Aufeinandertreffen im Achtelfinale der EM 2021 gewann Spanien mit 5:3 nach Verlängerung. Im Herbst 2018 stand man sich in der Nations League gegenüber, damals entschied Kroatien sein Heimspiel mit 3:2 für sich, schlitterte auswärts aber in ein 0:6-Debakel.