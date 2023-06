Spanien im Giganten-Duell gegen Italien um 2. Nations-League-Final-Ticket

Die Spanier wollen am Mittwoch wie bereits letztes Jahr Italien wieder in die Knie zwingen.

Seit geraumer Zeit wartet die „La Roja“ auf einen Titelgewinn. Am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) soll die Titelflaute beendet werden. Vor genau neun Jahren krönten sich die Spanier 2012 zum Europameister. Seitdem läuft es in den letzten Jahren nicht so richtig rund für die Mannschaft von Neo-Trainer Luis de la Fuente. Nachdem man bei der EM 2021 im Halbfinale gegen Italien ausschied und bei der vergangenen WM in Katar bereits im Achtelfinale gegen Marokko Schluss war, will man zumindest den erneuten Sprung ins Nations-League-Finale schaffen.

Bereits letztes Jahr stoppten Ferran Torres und Co. den amtierenden Europameister im Halbfinale mit 2:1, scheiterte im Finale aber an Frankreich. Am Mittwoch kommt es in Enschede zum Wiedersehen mit Italien. „Ich freue mich auf das Halbfinale gegen Italien, die ich natürlich für großartige Gegner halte“, sagt Spaniens Coach De la Fuente vor dem Duell.

»Squadra Azzurra« will zurück an die Spitze

Roberto Mancini, der seit 2018 Italiens Teamchef ist, erlebte mit seiner Mannschaft Höhen und Tiefen. Der 58-Jährige führte die „La Nazionale“ bei der EURO 2020 zum Titel, qualifizierte sich aber im Anschluss daran nicht für die Weltmeisterschaft in Katar. Mit einem Sieg wollen sich die Azzurri heute ­gegen Spanien revanchieren und mit dem Einzug ins Finale erneut den europäischen Gipfel erreichen. Dass es keine leichte Aufgabe wird, ist Mancini bewusst: „Jede Mannschaft im Final Four ist eine starke Mannschaft. Spanien hat sich nicht verändert und es wird wie immer ein harter Test.“