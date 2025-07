Das sind die Finalistinnen: Spanien vs. England am Sonntag

Spanien gegen England – das Endspiel der Frauen-EM 2025 bringt zwei Teams mit völlig unterschiedlicher Finalgeschichte zusammen. Hier kommen die Daten, Wege und Schlüsselakteurinnen.

Spanien steht zum ersten Mal in einem EM-Endspiel. Nach dem WM-Titel 2023 und dem Nations-League-Sieg strebt das Team von Montse Tomé das historische Triple an. Die Bilanz vor dem Finale: fünf Siege, 17 Tore. Im Halbfinale bezwang Spanien Deutschland durch ein Tor von Aitana Bonmatí in der Verlängerung.

England steht zum dritten Mal in Serie in einem großen Finale. 2022 Europameister, 2023 WM-Zweiter – nun greift das Team von Sarina Wiegman nach der Titelverteidigung. England setzte sich mit zwei Comebacks in der K.o.-Phase durch: gegen Schweden im Elfmeterschießen, gegen Italien in Minute 118 durch Chloe Kelly.

Zentrale Figuren im Fokus

Bei Spanien glänzt Esther González als Toptorschützin mit vier Treffern. Weltfußballerin Aitana Bonmatí und Alexia Putellas prägen das Spiel im Zentrum. Torfrau Cata Coll zeigte starke Leistungen gegen Deutschland. Laia Aleixandri kehrt nach Sperre zurück.

Englands Jokerin Michelle Agyemang traf in beiden K.o.-Spielen entscheidend. Lauren James ist angeschlagen – Beth Mead oder Chloe Kelly könnten übernehmen. Keira Walsh und Georgia Stanway führen das Zentrum, Alessia Russo agiert als Mittelstürmerin. In der Abwehr überzeugte Lucy Bronze an der Seite von Leah Williamson.

Taktische Ausgangslage

Spanien setzt auf Ballbesitz und Kontrolle über das Mittelfeld mit Bonmatí, Putellas und Guijarro. Offensiv sorgen González, Caldentey und Pina für Gefahr. England kommt über Tempo, Athletik und Standards. Alessia Russo, Lauren Hemp und – je nach Fitness – James oder Mead bilden das Angriffsdreieck. Defensiv überzeugten Williamson und Bronze.

Statistik und Vorgeschichte

19 Duelle gab es bisher: England gewann acht, Spanien fünf, sechs endeten remis. 2025 siegte England in Wembley 1:0, Spanien revanchierte sich in Barcelona mit 2:1. Das letzte große Finalduell: Spaniens 1:0-Sieg im WM-Finale 2023.

Eine Simulation von Opta sieht Spanien mit 51,5 Prozent leicht vorne. England folgt mit 48,5 Prozent. Beide Teams verfügen über erfahrene Kader und Finalroutine – Spanien erstmals bei der EM, England zum dritten Mal in vier Jahren.