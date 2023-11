Heißes EM-Quali-Finale für Alaba & Co. in Estland

Heute 18 Uhr, live auf ServusTV, steigt gegen den Tabellen-Letzten Estland das letzte ÖFB-Gruppenspiel in der EM-Qualifikation.

Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet (ab 18 Uhr im sport24-Liveticker) zum Abschluss der EM-Qualifikation ein Auswärtsspiel gegen einen Underdog. Die ÖFB-Auswahl, die ihr EURO-2024-Ticket bereits fix hat, bekommt es mit dem Gruppe-F-Letzten Estland zu tun. Im Eiskasten von Tallinn bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geht es um die Mini-Chance auf den Pool-Sieg, die Aussicht aus Lostopf zwei bei der EM-Auslosung und auch um ein Erfolgserlebnis vor dem Prestigetest am Dienstag in Wien gegen Deutschland.

Ralf Rangnick: »Jetzt zählt nur Estland«

Das Duell mit dem DFB-Team im ausverkauften Happel-Stadion dürfe für den Auftritt gegen die Nummer 118 der FIFA-Weltrangliste - Österreich ist 25. - allerdings keine Rolle spielen, forderte Coach Ralf Rangnick. „Wichtig ist, dass wir das Spiel am Donnerstag nicht von Anfang an mit Deutschland im Hinterkopf bestreiten. Jetzt zählt nur Estland.“

1. Duell endete mit 2:1-Heimsieg für Österreich

Das erste Kräftemessen vor knapp acht Monaten in Linz endete mit einem mühevollen 2:1 für Rot-Weiß-Rot, diesmal soll es eine klarere Angelegenheit werden. „Wir wollen gewinnen und dabei möglichst auch richtig gut spielen. Es geht darum, die Gruppe erfolgreich und mit einem Sieg abzuschließen“, meinte Rangnick. An der Einstellung der ÖFB-Equipe werde es im Baltikum nicht scheitern, versprach der 65-Jährige. „Seit ich hier Trainer bin, gab es an der Mentalität der Spieler noch nie etwas zu kritisieren, und das wird auch diesmal so sein.“ Seine Schützlinge wären gut beraten, mit 100 Prozent zu Werke zu gehen, schließlich dient das Donnerstag-Match als weiteres Casting für die 23 EURO-Kaderplätze.

Österreich kämpft noch um den Gruppensieg

Österreich hat noch die Chance die Gruppe F auf Platz 1 abzuschließen. Doch dafür bracht es einen Sieg in Estland und die Schützenhilfe von Aserbaidschan. Die Kaukasus-Kicker sind nämlich der letzte Gegner vom aktuellen Spitzenreiter Belgien. Das Spiel in Brüssel steigt am Sonntag (18 Uhr). Falls die Roten Teufel das Spiel nicht gewinnen, winkt dem ÖFB-Team, vorausgesetzt man kehrt aus Tallin mit drei Punkten heim, der Gruppensieg.