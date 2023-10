HURRA, WIR SIND EURO!

Jetzt ist es fix! Zum dritten Mal in Folge qualifiziert sich das Nationalteam für eine Fußball-Europameisterschaft.

2016, 2020 und 2024! Österreichs Teamkicker lösen in Aserbaidschan zum dritten Mal in Folge das Ticket für die EURO. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Estland am 16. November sind Alaba & Co. nicht mehr von Platz 2 zu verdrängen und damit fix bei der Endrunde 2024 in Deutschland dabei. Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist es der nächste Meilenstein in seiner imposanten Trainer-Karriere. Schon bei seinem Amtsantritt erklärte der gebürtige Deutsche: "Ziel ist es nicht nur bei der EURO dabei zu sein, sondern auch dort eine gute Rolle zu spielen." Durch die Qualifikation für die EURO verlängert sich der Vertrag des Deutschen beim ÖFB automatisch.

UEFA zahlt 10 Millionen Euro als EM-Prämie

Die Teilnahme an der Fußball-EM zahlt sich auch finanziell voll aus. Die Antrittsprämie der UEFA betrug beim vergangenen, pan-europäischen Turnier 2021 9,25 Mio. Euro, an Erfolgsprämien spielten die Österreicher mit dem erstmaligen Achtelfinal-Einzug noch einmal 3,5 Mio. Euro brutto ein. Das Preisgeld für 2024 hat die UEFA noch nicht genannt, man darf aber von einer zumindest geringen Steigerung ausgehen. Dem ÖFB winken Einnahmen bis zu 10 Millionen Euro.

Vorverkauf für Tickets läuft noch bis 26. Oktober

Die Auslosung für die Europameisterschaft findet am 2. Dezember statt. Wer Spiele live im Stadion sehen möchte, hat in der ersten Verkaufsphase die besten Chancen. Bis 26. Oktober werden über 1,2 Millionen Tickets vergeben. Die Ticketpreise reichen von 30 Euro (günstigste Kategorie der Vorrunde) bis 1.000 Euro (höchste Kategorie im Finale von Berlin).