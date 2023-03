Zuerst wurde gehadert, dann gefeiert

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Sportexperte Frenkie Schinkels.

Kurz und knapp: Wir haben verdient gewonnen! Es war zwar kein Spiel auf Champions-League-Niveau, aber der sogenannte Pflichtsieg trotz Anlaufschwierigkeiten. Die Burschen haben einfach immer Gas gegeben, haben alles versucht und nie aufgegeben. Am Ende war Gregoritsch nach seinem vergebenen Elfer sogar noch der große Held: Zuerst gehadert, dann gefeiert! Als Mittelstürmer wirst du nun einmal an deinen Toren gemessen.

Jetzt kommen die leichteren Spiele

Der Start in die EM-Qualifikation ist natürlich hervorragend gelungen. Siege gegen Aserbaidschan und Estland – das ist es, was wir uns alle erhofft bzw. erwartet haben. Vielleicht noch wichtiger ist, dass Österreich in beiden Spielen klar besser war.

Und jetzt kommen meiner Meinung nach die leichteren Spiele. Gegen Belgien und Schweden haben wir weniger Druck, dazu können wir unsere Stärke im schnellen Umschaltspiel viel besser ausspielen. Voraussetzung ist natürlich, dass all unsere Topstars dabei sind. So wie Alaba. Allein seine Präsenz kann entscheidend sein.