Mega-Wirbel um Ronaldo-Tattoo bei der Frauen-WM

Messi will Kroatiens WM-Traum beenden Die Hoffnungen auf die "Hexa" von Rekordweltmeister Brasilien hat Kroatien zunichte gemacht, nun will der Vize-Weltmeister auch den Traum von Lionel Messi beenden. Dem Superstar, der bei der Fußball-WM in Katar seine Karriere mit dem Titel krönen will, soll kein Platz zur Entfaltung gelassen werden.