Auf diese ÖFB-Elf setzt Rangnick im Serbien-Showdown

In wenigen Augenblicken ist es soweit: Unser Nationalteam steht bereit für den alles entscheidenden Nations-League-Kracher gegen Serbien (18 Uhr, live auf ServusTV).

Jetzt geht’s um alles! Nach dem unglücklichen 1:1 im Wiener Happel-Oval steht für das ÖFB-Team heute im Showdown um den Aufstieg in die Liga A der Nations League der Tag der Entscheidung an. Um 18 Uhr (HIER im Sport24-LIVETICKER) heißt es im Belgrader Rajko-Mitić-Stadion: Alles oder nichts gegen Serbien.

Das ist die ÖFB-Start-Elf:

Und genau mit dieser Startaufstellung will Teamchef Ralf Rangnick am Ende als Sieger vom Platz gehen und den Traum vom Aufstieg wahr machen.

Serbien : Rajkovic - Pavlovic, Milenkovic, Erakokovic - Gudelj, N. Maksimovic - Terzic, Lukic, Samardzic, A. Zivkovic - Vlahovic

: Rajkovic - Pavlovic, Milenkovic, Erakokovic - Gudelj, N. Maksimovic - Terzic, Lukic, Samardzic, A. Zivkovic - Vlahovic Österreich: A. Schlager - Wimmer, Trauner, Lienhart, Mwene - Grillitsch, Seiwald - Schmid, Laimer, Cham - Gregoritsch

Ohne Alaba & Arnautovic:

Österreichs Fußball-Nationalteam starte wie erwartet ohne Kapitän David Alaba und auch ohne Rekordnationalspieler Marko Arnautovic. Beide ÖFB-Stars sitzen am Sonntagabend in Belgrad vorerst auf der Ersatzbank. An ihrer Stelle beginnen Gernot Trauner und in der Offensive Muhammed Cham. Konrad Laimer führt das ÖFB-Team im Stadion Rajko Mitic als Kapitän aufs Feld.

Laimer soll laut ÖFB-Angaben im 4-2-3-1-System im offensiven Mittelfeld-Zentrum agieren - flankiert von Romano Schmid und Trabzonspor-Legionär Cham, der in seinem fünften Länderspiel erstmals von Beginn an aufgeboten wird. Im Sturmzentrum vertraut Teamchef Ralf Rangnick auf Michael Gregoritsch, im defensiven Mittelfeld erneut auf Florian Grillitsch neben Nicolas Seiwald. Offensivmann Patrick Wimmer agiert wie im Hinspiel in Wien als Rechtsverteidiger.